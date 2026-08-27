Bianca desafía a Marta con una descarada provocación: “Tu actitud de pendejita te aleja de Fina”

Marta y Bianca ya no esconden la inquina que sienten. Después de que la hija de Damián le plantara cara tras descubrir que está tratando de manipular su relación con Fina, la argentina no ha dudado en provocarla, e incluso declararle la guerra.

La pintora ha negado por completo sus acusaciones y le ha aconsejado deshacerse de sus inseguridades: “No deberías dejar que el amor te empequeñezca”, le ha advertido.

La De la Reina ha tratado de defenderse, pero Bianca se ha mantenido firme y ha continuado provocándola: “Tu actitud de pendejita te aleja de Fina, no te das cuenta del poder que me das”.

“Eres una manipuladora”, le ha recalcado Marta, que también ha confesado a Bianca que, aunque Digna y Fina no conozcan su verdadera cara, ella sí. Sin embargo, la respuesta de la argentina ha sido contundente: “Si me llevo bien con todo el mundo, el problema es tuyo”.

Finalmente, Marta ha invitado a Bianca ha marcharse, que ha accedido, no sin antes advertirla: “No montes un escándalo más, es feíto”. ¿Se dará cuenta Fina de la realidad de su expareja?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas