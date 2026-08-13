Capítulo 625
Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”
El director de la fábrica ha recordado las palabras de Begoña y, en el último momento, ha decidido acudir al acto de su hija.
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A pesar de haberse mantenido firme en su decisión de no acudir a la función escolar de Julia, rompiendo las ilusiones de la pequeña, Gabriel ha cambiado de planes en el último momento.
El director de la fábrica había sorprendido a Beatriz con una romántica cita para celebrar su aniversario, la razón principal por la que se había negado a acompañar a Julia en su día más especial.
Sin embargo, cuando la niñera estaba preparándose, Gabriel ha recordado las advertencias de Begoña y, por miedo a defraudar a su familia, ha decidido cancelar su cita con Beatriz: “Siento fallarte”.
Como no podía ser de otra manera, a la joven no le ha sentado nada bien esta noticia y ha tratado, sin éxito, de convencer a director para que diera marcha atrás a su decisión: “Esa niña no es nada tuyo”.
Finalmente, Beatriz, tras comprobar que Gabriel estaba más que dispuesto a ir a la función de Julia, le ha dejado claro que no piensa posponer su cita: “Mañana no pienso ir contigo a ningún lado, no soy el segundo plato de nadie”.
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