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Capítulo 625

Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”

El director de la fábrica ha recordado las palabras de Begoña y, en el último momento, ha decidido acudir al acto de su hija.

Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”

Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”

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A pesar de haberse mantenido firme en su decisión de no acudir a la función escolar de Julia, rompiendo las ilusiones de la pequeña, Gabriel ha cambiado de planes en el último momento.

El director de la fábrica había sorprendido a Beatriz con una romántica cita para celebrar su aniversario, la razón principal por la que se había negado a acompañar a Julia en su día más especial.

Sin embargo, cuando la niñera estaba preparándose, Gabriel ha recordado las advertencias de Begoña y, por miedo a defraudar a su familia, ha decidido cancelar su cita con Beatriz: “Siento fallarte”.

Como no podía ser de otra manera, a la joven no le ha sentado nada bien esta noticia y ha tratado, sin éxito, de convencer a director para que diera marcha atrás a su decisión: “Esa niña no es nada tuyo”.

Finalmente, Beatriz, tras comprobar que Gabriel estaba más que dispuesto a ir a la función de Julia, le ha dejado claro que no piensa posponer su cita: “Mañana no pienso ir contigo a ningún lado, no soy el segundo plato de nadie”.

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”

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