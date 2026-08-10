Bianca, sorprendida por la inesperada propuesta de Fina: le ofrece su piso como taller

Bianca le ha contado a Fina que ha rechazado el encargo de don Damián que era hacer un retrato a Digna.

La pintora le explica que no tiene tiempo al estar inmersa en su exposición, pero Fina le insiste: debería aceptar y exponer ese cuadro en su exposición: “A don Damián le harías muy feliz”.

La hija de Isidro le dice que no se va a arrepentir de hacer ese retrato y Bianca… ¡acaba aceptando!

Sin embargo, hay un pero. Bianca le explica a Fina que no tiene taller para poder hacer ese retrato y ella le propone que… ¡utilice su piso como taller!

Al principio, Bianca rechaza la idea pues no quiere que Marta se moleste, pero finalmente… ¡acaba aceptando! ¿Cómo se lo tomará la De la Reina?

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