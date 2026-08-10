Capítulo 622
“Es una idea estupenda”: Pablo y Nieves, dispuestos a ayudar a Mabel a cumplir su sueño de abrir un restaurante
La joven está muy ilusionada con su idea y decide compartirlo con sus padres.
Publicidad
Mabel tiene un nuevo sueño: quiere abrir un restaurante y se lo cuenta a Salva que no duda en apoyarla, aunque le confiesa a Tasio que tiene miedo de que la joven intente cambiarle con este nuevo negocio.
Mabel se lo cuenta después a su padre y Pablo sorprende a su hija diciéndole que le ayudará con un plan de viabilidad y que le apoyará en todo: “Creo que nunca te he visto tan ilusionada”.
Después, la joven también se lo cuenta a su madre quien también se siente muy orgullosa de su hija.
Además, Nieves le dice a Mabel que ellos le prestarán el dinero para que los bancos no le pongan pegas y la hermana de Miguel se queda en shock.
“Sois los mejores padres del mundo”, le dice a la joven emocionada a sus padres. ¡Momentazo!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad