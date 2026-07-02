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Capítulo 595

Gabriel exige a Damián que despida a Eduardo, pero él se niega en rotundo

El empresario culpa a Damián de los rumores que circulan sobre el chófer y su mujer.

Gabriel exige a Damián que despida a Eduardo, pero él se niega en rotundo

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Gabriel está al límite. No va a consentir que las habladurías sobre el supuesto romance entre Begoña y Eduardo le salpiquen ya que eso podría ser muy perjudicial para su imagen y sus negocios.

Después de una fuerte bronca con Begoña, Gabriel se presenta en La Industrial para pedirle a Damián que despida a su chófer. ¡No puede consentir ese comportamiento!

“No es una sugerencia, es una exigencia”, le dice Gabriel a su tío elevando la voz mientras el patriarca de los De la Reina le asegura que no piensa mover un dedo en contra de Eduardo.

Es un gran trabajador y lo que dicen sobre él son habladurías sin fundamentos. ¿Qué hará ahora a Gabriel?

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