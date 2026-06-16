Capítulo 583 de Sueños de libertad; 16 de junio: Damián apoya a Marta y decide no vender la casa de los Montes

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

A pesar de las explicaciones de Begoña, Valentina no ha podido evitar sentirse insegura por el pasado de Andrés. ¡Cree que si está con ella es porque no pudo estar con Begoña!

Además, Eduardo ha recibido una noticia que le ha dejado en shock: ¡Federico le ha confesado que Roque, realmente, es su hijo! ¿Podrá conocerlo?

Mientras, Beatriz se ha mostrado dispuesta a enviarle una carta a Begoña en la que cuenta la verdad sobre Gabriel. Sin embargo, el director de la perfumería le ha confesado que la quiere, ¡y la niñera se ha vuelto a ilusionar, rompiendo la carta!

En otro orden de cosas, Luz le ha confesado a Miguel que su madre actuó porque ella se lo pidió. El médico, víctima de una crisis, no ha dudado en contarle la verdad a Claudia. ¿Estará Nieves en peligro ahora que el secreto ha salido a la luz?

Además, Mabel ha visitado a su madre en la cárcel y, juntas, han protagonizado un momento tan triste como emotivo. Mientras, Pablo ha intentado sobornar a Don Agustín para que retire su denuncia, pero esto solo ha ofendido al párroco.

Finalmente, Marta ha continuado contando a Damián la verdad de Santiago y Pelayo. El padre de los De la Reina ha quedado conmovido ante esta trágica historia y ha decidido no vender la casa de los Montes.

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