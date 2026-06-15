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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña confiesa a Luz que sigue enamorada de Andrés

La enfermera revela a su amiga que sufre al ver que Andrés ha rehecho su vida con Valentina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña confiesa a Luz que sigue enamorada de Andrés

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Marta continuará desvelando su padre el por qué no pueden vender la casa de los Montes.

Luz seguirá dispuesta a asumir la responsabilidad si Nieves es condenada. Mientras tanto, Mabel visitará a su madre en la cárcel y se abrazará a ella.

En paralelo, Luz contará a Miguel que su madre ayudó a morir a Alberto porque ella se lo pidió, pero él seguirá sin aprobar lo ocurrido.

Don Agustín contará a Gabriel lo sucedido con Nieves y el empresario lo utilizará en su favor.

Eduardo seguirá sin entender por qué su hermano no quiere presentarle a su sobrino y el hombre le acabará confesando una gran verdad que podría cambiarlo todo.

Andrés agradecerá a Begoña que haya hablado con Valentina, pero después se derrumbará. La enfermera confesará a Luz que sigue muy enamorada de Andrés y que no ha podido olvidarlo. Además, le dirá que sigue con Gabriel solo por el bien de sus hijos.

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.

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