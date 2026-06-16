Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una drástica decisión para salvar la perfumera

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Eduardo seguirá en shock tras la impactante noticia que le dio su hermano. El chófer no dudará en contárselo en Manuela, quien tampoco dará crédito.

Mientras, Julia descubrirá la foto que Beatriz se hizo con Gabriel y Juanito. La hija de Begoña se quedará sin palabras al ver esta estampa. ¿Se lo contará a Begoña? ¿Cuál será la excusa de la niñera?

Además, Tasio, tras descubrir la realidad sobre Paula, irá en su búsqueda y tratará de darle un futuro mejor. ¡Le propondrá a Andrés contratarla en la fábrica! ¿Aceptará Andrés la petición de su hermano?

En otro orden de cosas, Miguel encontrará en Claudia un refugio ante la dura situación que atraviesa su familia. Por su parte, la dependienta hablará con Luz y le desvelará que Miguel le ha contado la verdad.

La doctora Borrel estará al límite y le confesará a Begoña que está dispuesta a entregarse para que Nieves salga impune. ¿Correrá peligro la vida ambas?

Finalmente, Damián seguirá dispuesto a luchar por recuperar la perfumería y propondrá una drástica decisión que dejará en shock a los De la Reina. ¿De qué se tratará?

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