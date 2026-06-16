Luz dispuesta a sacrificarse para salvar a Nieves en Sueños de libertad

La exhumación del cuerpo de Alberto ha disparado la preocupación de Luz y Nieves. Ante la posibilidad de que se descubra la implicación de la enfermera en la muerte del padre de la doctora, ambas afrontan con angustia un futuro cada vez más incierto en Sueños de libertad.

Durante una visita a prisión, Luz deja claro que está dispuesta a asumir su parte de responsabilidad si Nieves resulta condenada. Sin embargo, su amiga rechaza esa posibilidad y le recuerda que fue ella quien tomó la decisión de ayudar a Alberto, convencida de que ambas acabarían enfrentándose al mismo destino.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas