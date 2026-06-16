Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Lydia Rodríguez tras su polémica ruptura con Presuntos Implicados

Lydia Rodríguez ha formado parte de Presuntos Implicados durante 17 años. La cantante entró en el lugar de Sole Giménez en 2008, pero ahora abandona el grupo denunciando situaciones vividas durante aquellos años que llega a calificar de "maltrato".

La exvocalista de Presuntos Implicados denuncia públicamente la falta de libertad de expresión que le daban sus compañeros, Juan Luis Giménez y Nacho Mañó, así como lo excluida que se sentía muchas veces por ellos.

Otro de los aspectos que Lydia Rodríguez denuncia tras su salida de Presuntos Implicados es el "acoso" que sentía por la ropa, el peso o el aspecto físico.

La salida de Lydia Rodríguez ha hecho estallar la polémica y hoy conocemos todos los detalles de lo que ocurrió entre sus miembros. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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