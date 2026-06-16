Joseba Arguiñano sorprende con un aperitivo crujiente de cebolla y queso envuelto en bacon

Joseba Arguiñano propone unos fritos de cebolla y bacon elaborados con aros de cebolla morada, queso mozzarella y un rebozado de totopos de maíz o patatas trituradas. El resultado es un entrante crujiente por fuera y meloso por dentro que se prepara en muy poco tiempo.

La receta se completa con una mahonesa de soja casera que aporta un toque diferente al conjunto. Además, el cocinero explica en Cocina abierta, que el bacon puede sustituirse por jamón para obtener una versión con menos grasa sin renunciar al sabor de este original bocado.

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