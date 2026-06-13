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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, a punto de confesar la verdad sobre la muerte de Santiago

Digna aconseja a su sobrina contarle a Damián la verdadera razón por la que no quiere vender la casita del monte.

Marta, a punto de confesar la verdad sobre la muerte de Santiago

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Nieves por fin tendrá un abogado! Y es que, Pablo terminará contratando al prestigioso letrado que le recomendó Damián.

Sin embargo, los Salazar recibirán un duro golpe cuando la justicia ordene hacer una autopsia al padre de Luz. ¿Encontrarán pruebas que inculpen a la enfermera?

Mientras tanto, Digna no dudará en decirle a Don Agustín que se está excediendo, pero el párroco seguirá sin dar su brazo a torcer. ¿Podrá cambiar de opinión?

En otro orden de cosas, Manuela descubrirá al intruso que se cuela en la cocina para robar comida. ¿Cómo reaccionará cuando descubra que se trata de Paula?

Finalmente, Marta vivirá una encrucijada tras la propuesta de Damián de vender la casa de los montes. Digna le animará a contarle la razón por la que la joven De la Reina se niega a vender la finca. ¿Confesará a su padre la muerte de Santiago?

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.

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