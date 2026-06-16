Un bombardero B-52 Stratofortress de EE.UU. se estrella nada más despegar y deja 8 muertos

Justo después de despegar, el bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en la Base Aérea de Edwards, en California causando la muerte de los ocho tripulantes.

Según la información difundida la aeronave estaba en una misión de prueba, el coronel James Hayes, subcomandante de la unidad anfitriona de la base indicaba: "Hoy, la Base Edwards de la Fuerza Aérea ha sufrido una terrible tragedia y hemos perdido a ocho valientes estadounidenses. Este accidente se considera fatal".

El bombardero llegó a despegar pero "inmediatamente después se ha estrellado e incendiado". "Tras revisar las imágenes del accidente, se ha determinado que se ha tratado de un accidente irrecuperable y sin posibilidad de supervivencia", ha indicado el coronel.

La tripulación fallecida en el accidente era mixta "formada por militares funcionarios públicos y contratistas del Gobierno que prestaban apoyo a esta misión de prueba".

"En este momento, vamos a establecer una junta de seguridad provisional para recopilar los hechos iniciales, lo que dará paso a una junta de investigación de seguridad que analizará las causas fundamentales. Una vez que esto se complete, lo que tomará aproximadamente 30 días, se pasará a una junta de investigación de accidentes, que determinará toda la información que podemos divulgar al público y a las próximas partes involucradas".

Estas declaraciones se han producido después de que la oficina de relaciones públicas de la base señalara que los "primeros indicios" apuntaban a un "accidente fatal". el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, se ha mostrado "profundamente entristecido por la pérdida de ocho vidas".

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