VÍDEO: Un pescador libera a un tiburón blanco sentándose encima de él

Impactantes imágenes de un pescador en Estados Unidos que agarra por la cola a un tiburón blanco que se había enganchado con un anzuelo en una playa del país americano.

En las imágenes se observa como, tras conseguir sacarlo del agua, el pescador logra sentarse encima del animal para quitarle de la boca el anzuelo. Se trata de una especie protegida en el país que debe ser liberada inmediatamente. Las personas presentes en la playa de Massachusetts sacaron sus móviles para recordar el momento del rescate.

El tiburón resultó ser un gran blanco de entre dos metros y medio y dos metros setenta de largo, con un peso aproximado de 136 kilos. En las playas de Nantucket, no son habituales este tipo de escualo. Unas 50 personas que había en la playa fueron testigos de su hazaña.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los pescadores tienen prohibido desembarcar tiburones blancos, pero ocasionalmente son capturados accidentalmente. A pesar de su condición de especie vulnerable a nivel mundial, se desconoce el número de tiburones blancos en aguas estadounidenses, indicó la agencia.

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