Esta noche en En tierra lejana: Ugur destapa el escándalo que los Albora le ocultan a Alya

Alya sigue intentando entender quiénes son los Albora y qué secretos esconden. Sin embargo, esta noche recibe una información que no esperaba y que podría cambiar por completo su vida.

Tras ser despedido del hospital, Ugur va a buscarla y le cuenta que Boran y Cihan no comparten el mismo padre. Alya se queda completamente desconcertada, ya que para ella siempre había estado muy claro. Sin embargo, él insiste en que hay una historia del pasado que muy poca gente conoce.

Según lo que le ha contado su padre, Sadakat se quedó embarazada de Ecmel siendo muy joven. Además, el cardiólogo le advierte de que tenga mucho cuidado con lo que pueda pasar a partir de ahora en esa casa. Está convencido de que, si determinadas personas descubren toda la verdad, Ecmel podría quitarle a su pequeño para siempre. La conversación deja a Alya llena de dudas y con el miedo en el cuerpo. ¿Qué decisión tomará ahora que sabe el peligro que corre?

Esta noche en En tierra lejana, a las 23 horas, en Antena 3. Y si no quieres esperar, ya está disponible en atresplayer.

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