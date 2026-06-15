“Santiago está enterrado en esa finca”: Marta confiesa a su padre la razón por la que no pueden vender la casa de los Montes

Damián tuvo la idea de vender la casa de los Montes porque que así con ese dinero podrían hacerle una oferta mejor a Brossard para hacerse con la fábrica.

Sin embargo, todo cambió de un momento a otro cuando Marta se negó en rotundo a vender esa casa diciéndole a su padre que era un regalo y que no quería desprenderse de ella, un gesto que Damián no entendió y que no le sentó nada bien.

Finalmente, Marta, tras hablar con Fina, le ha contado a su padre la verdadera razón para no vender esa casa. La joven le cuenta a su padre su gran secreto: que mataron a Santiago y que su cadáver se encuentra enterrado en esa finca.

¿Cómo habrá reaccionado Damián tras saber toda la verdad?

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