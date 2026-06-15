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Capítulo 582

“Santiago está enterrado en esa finca”: Marta confiesa a su padre la razón por la que no pueden vender la casa de los Montes

La joven De la Reina revela a Damián toda la verdad sobre el secreto que guarda esta finca.

“Santiago está enterrado en esa finca” Marta le confiesa a su padre la razón por la que no pueden vender la casa de los Montes

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Damián tuvo la idea de vender la casa de los Montes porque que así con ese dinero podrían hacerle una oferta mejor a Brossard para hacerse con la fábrica.

Sin embargo, todo cambió de un momento a otro cuando Marta se negó en rotundo a vender esa casa diciéndole a su padre que era un regalo y que no quería desprenderse de ella, un gesto que Damián no entendió y que no le sentó nada bien.

Finalmente, Marta, tras hablar con Fina, le ha contado a su padre la verdadera razón para no vender esa casa. La joven le cuenta a su padre su gran secreto: que mataron a Santiago y que su cadáver se encuentra enterrado en esa finca.

¿Cómo habrá reaccionado Damián tras saber toda la verdad?

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