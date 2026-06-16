En tierra lejana | 15 de junio
El golpe más bajo de Sadakat a Cihan para frenar a Nare: "¿Tú dejaste que Alya se divorciara?"
Nare ha anunciado que quiere separarse de Ozkan, pero su madre no está dispuesta a permitirlo. ¿Podrá seguir adelante en contra de la voluntad de Sadakat?
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Sentada a la mesa junto a Cihan, Alya y Sadakat, Nare ha reunido el valor necesario para comunicar su decisión. Después de todo lo que ha vivido y tras la pérdida de su bebé, la joven ha dicho que quiere poner fin a su matrimonio con Ozkan: "Voy a pedirle el divorcio".
Sadakat ha dejado claro que no está dispuesta a aceptarlo. Convencida de que detrás de esa decisión está la influencia de Cihan, la matriarca lo ha acusado de animar a su hermana a romper su matrimonio. Además, teme que, si Nare se divorcia, vuelva a acercarse a Sahin, algo que podría complicar todavía más los problemas familiares. Para ella, las consecuencias de esa decisión son mucho más importantes que la felicidad de su hija.
Cansado de ver cómo Nare carga siempre con las decisiones de los demás, Cihan ha salido en su defensa y ha recordado que es una mujer adulta, capaz de decidir por sí misma qué quiere hacer con su vida. "Si no la apoyo yo, ¿quién la apoyará?", le ha preguntado reprochando su actitud.
Además, Cihan le ha recordado a su madre que ella misma estuvo criticando a Ozkan apenas un día antes. Por eso, no entiende por qué ahora insiste en mantener un matrimonio que solo ha traído sufrimiento. Al verse contra las cuerdas, Sadakat ha cambiado de estrategia y ha llevado el debate al terreno personal, gritándole: "¿Tú dejaste a Alya divorciarse de ti?".
Al ver que ni siquiera así estaba consiguiendo hacerlos cambiar de opinión, la matriarca ha recurrido al chantaje emocional. Ha hablado de su salud, de su edad y del futuro de la familia para intentar ablandar a sus hijos. "¿Qué pasará con esta casa cuando yo ya no esté?", ha preguntado.
A pesar de todo, Nare está decidida a recuperar su libertad y Sadakat no parece dispuesta a dar un paso atrás.
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