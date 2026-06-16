Orhan se instala en casa de Gülgün y reabre la puerta a una posible reconciliación

Después de que las mentiras de Betül quedaran al descubierto y la joven fuera expulsada de la mansión, Orhan ha decidido cerrar para siempre esa etapa de su vida y alejarse de todo lo que le ha hecho daño durante los últimos años.

En casa de su exmujer, la mudanza ha comenzado entre bromas: "Me salvas de la malvada bruja y, por si no bastara, me invitas a mudarme contigo", le ha dicho. Gülgün le ha pedido que deje de decir tonterías, recordándole que en la mansión ya no podía seguir viviendo así. Lejos de quedarse callado, él ha seguido tirando de humor: "¿Así que ahora soy el amante de mi exesposa?".

Poco después, el empresario se ha puesto serio para darle las gracias de corazón por abrirle las puertas de su casa y salvarle la vida. Gülgün, muy emocionada, le ha hecho prometer que nunca más volverá a humillarse ante nadie, asegurando que ha llegado el momento de mirar hacia el futuro: "Viviremos para nosotros mismos".

Pero la conversación no solo ha girado alrededor de ellos. Los dos también han hablado de Ferit y de lo que quieren para él. Gülgün se ha mostrado tajante, dejando claro que no piensa permitir que arruine su felicidad por complacer a Halis. Lejos de discutirlo, Orhan le ha dado la razón y ha hecho un trato con ella para proteger a su hijo de los errores del pasado.

Por primera vez en mucho tiempo, Orhan parece dispuesto a dejar atrás el pasado y empezar de cero junto a la persona que mejor lo conoce.

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