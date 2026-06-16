Edurne y Ana Mena protagonizan un intenso pulso por una talent tras una actuación que lo cambió todo

La interpretación de una concursante malagueña provocó una reacción inmediata entre los coaches de La Voz Kids. Su actuación logró captar la atención de Edurne y Ana Mena, que no dudaron en intentar convencerla para que se uniera a sus respectivos equipos.

La tensión aumentó cuando ambas artistas defendieron sus argumentos para atraer a la talent, generando un divertido intercambio marcado por las súplicas, la complicidad y los superbloqueos. El momento se convirtió en uno de los más destacados de la gala y puso el broche a las Audiciones a ciegas.

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