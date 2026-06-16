Los planes de Zendaya y Tom Holland en Madrid: cenar en La Latina o de compras en Las Rozas Village

Madrid se ha convertido de la noche a la mañana en el epicentro mundial de Hollywood con la esperada llegada de Zendaya y Tom Holland.

Y es que después de la visita del papa León XIV y la multitudinaria estancia de Bad Bunny, la pareja del momento ha tomado el relevo mediático en la capital para promocionar su próximo gran proyecto cinematográfico, SpiderMan: Brand new day, cuyo estreno en cines está fijado para el próximo 29 de julio.

Los jóvenes actores, que interpretan a Peter Parker y MJ en la gran pantalla desde 2017, no han dejado de regalar momentos de complicidad a sus millones de seguidores desde que pisaron la capital española.

El recorrido madrileño de las estrellas comenzó con una discreta escapada gastronómica nada más aterrizar en la ciudad. La pareja acudió a cenar al restaurante Trèsde, un reconocido bistró ubicado en la calle Cava Alta, en pleno corazón del barrio de La Latina.

A pesar de su habitual timidez a la hora de exponer su vida privada, los actores no dudaron en fotografiarse amablemente con los trabajadores del establecimiento. Una imagen que no tardó en saltar a las redes sociales y que provocó ingeniosas reacciones entre los usuarios, quienes bromeaban asegurando que en la capital ya es más probable cruzarse con estas estrellas internacionales que encontrar un piso de alquiler.

La agenda oficial arrancó este lunes por la mañana en el Hotel Four Seasons, donde tuvo lugar el encuentro oficial con la prensa. La expectación era máxima, ya que se trataba de su primera aparición pública en nuestro país desde que se intensificaran las sospechas de que podrían haber pasado por el altar.

En el evento, Zendaya y Tom Holland posan en Madrid juntos por primera vez tras los rumores de boda, mostrándose de lo más cercanos. Las especulaciones sobre su matrimonio secreto cobraron fuerza a raíz de un comentario del estilista de la actriz, Law Roach, quien bromeó ante los periodistas en los Actor Awards afirmando que la boda "ya se había celebrado", un detalle que se suma a las sencillas alianzas de oro que ambos lucen en sus manos.

Tom Holland y Zendaya en Madrid presentando SpiderMan Brand New Day | Gtres

Tras el acto con los medios, los focos se trasladaron a la céntrica plaza de Colón, donde la distribuidora Sony Pictures organizó un evento masivo bajo el lema promocional "Madrid, tenemos una misión".

Tom Holland acudió a inaugurar la denominada "Plaza Selección" justo antes del esperado debut del combinado de Luis de la Fuente en el Mundial 2026 contra Cabo Verde. El actor británico desató la locura de los aficionados españoles que se congregaron en la fan zone al salir al escenario para saludarlos y desear suerte a la Selección en su andadura mundialista.

Aunque el plan inicial apuntaba a que el británico acudiría en solitario, se manejó la posibilidad de que Zendaya lo acompañara estos días. Un furor que no se limitó al centro de la ciudad, ya que la pareja también se dejó ver por los alrededores de Las Rozas, donde protagonizaron un tierno encuentro sorpresa con una fan que no dudó en inmortalizar el momento.

El broche de oro a esta intensa e histórica visita por la península tendrá lugar este 16 de junio por la noche, donde la pareja acudirá junta por primera vez al plató de El Hormiguero. Una cita que promete batir récords de audiencia en un año inmejorable para ambos, quienes además de la saga del superhéroe arácnido, tienen pendiente estrenar juntos este verano La Odisea de Christopher Nolan.