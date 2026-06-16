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Muere el youtuber John Davis tras sufrir un fallo cardíaco al finalizar un directo

El creador de contenido sufría diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial.

Imagen del youtuber John Davis junto a su madre

Imagen del youtuber John Davis junto a su madre @coffeetimewithjohnandmomma

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Alba Gutiérrez
Publicado:

John Davis, un conocido youtuber estadounidense de gastronomía, ha muerto a los 55 años. Tal y como indican las autoridades, el hombre sufrió un accidente tras finalizar un vídeo en directo y dejó de respirar.

El influencer estadounidense se hacía llamar en redes sociales Coffe Time With Jonha and Momma, y como su nombre indicaba, subía vídeos junto a su madre. En los vídeos, los dos hablaban de varios asuntos mientras cocinaban una receta. La complicidad entre ambos les hizo ganar miles de visualizaciones y contaban con más de 200.000 seguidores en YouTube y Facebook.

Por este motivo, la noticia de su muerte ha afectado a sus fans. Tal y como han declarado las autoridades de Campbell County, Virginia, a 'People' recibieron una llamada de emergencia la tarde del 10 de junio sobre "un hombre que había dejado de respirar". Tras la llamada, tanto la Policía como los servicios de emergencias acudieron a la casa y confirmaron la muerte de Davis.

Posteriormente, indicaron que Davis padecía insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipertensión arterial, diabetes y apnea obstructiva del sueño. Precisamente, todos esos problemas de salud provocaron su muerte. Además, el médico forense del condado destacó que no ha habido nada sospechoso en las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

El youtuber de 55 años murió el pasado 10 de junio y dos días después, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos, compartieron un vídeo recopilando los mejores momentos de la madre y el hijo para confirmar la trágica noticia.

Muere una influencer de 39 años en pleno directo por una hemorragia cerebral

La creadora de contenido Wang Yefei, conocida en redes como 'Sister Whang Za', ha muerto a los 39 años tras sufrir un colapso mientras realizaba una retransmisión en directo. El suceso tuvo lugar el pasado 9 de marzo en la provincia china de Shanxi, donde la influencer emitía contenido de venta a través de plataformas digitales.

Durante la emisión, Yefei comenzó a mostrar signos de malestar. En las imágenes se aprecia cómo se lleva las manos a la cabeza y al cuello antes de advertir a su audiencia de que no se encontraba bien. Minutos después, se desplomó frente a la cámara y pidió a su equipo que avisara a los servicios de emergencia

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