Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 583

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”

La joven había escrito una carta a Begoña en la que confiesa que Gabriel también es su marido, pero ha decidido romperla cuando este le ha confesado quue aún la quiere.

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”

Publicidad

A Beatriz no le ha sentado nada bien que Gabriel rechazara su propuesta de marcharse de Toledo junto a Juanito y ha decidido tomarse la justicia por su mano: ¡le ha escrito una carta a Begoña en la que confiesa la bigamia de Gabriel!

En ese momento, el director de la perfumería ha entrado al cuarto de Juanito para disculparse por las duras palabras que dijo ayer: “Estaba muy nervioso”.

No contento con esta disculpa, Gabriel también le ha aclarado que no puede marcharse de Toledo hasta que acabe con Damián, as que le ha pedido que se quede a su lado: “Eres la mujer a la que quiero”.

Aunque Beatriz se ha mostrado impasible ante el perdón de Gabriel, lo cierto es que estas palabras han calado por completo en la joven, que ha vuelto a ilusionarse por formar una familia junto a él y ha terminado por romper la carta que había escrito a Begoña.

¿Será cierto lo que ha dicho el director de la perfumería o es una artimaña para evitar que Beatriz cumpla con su amenaza?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”

Begoña reconoce a Luz que aún está enamorada de Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”

Begoña reconoce a Luz que todavía está enamorada de Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”
Capítulo 583

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”

Orhan se instala en casa de Gülgün y reabre la puerta a una posible reconciliación
Capítulo 90

Orhan se instala en casa de Gülgün y reabre la puerta a una posible reconciliación

Esta noche en En tierra lejana: Ugur destapa el escándalo que los Albora le ocultan a Alya
Avance de En tierra lejana

Esta noche en En tierra lejana: Ugur destapa el escándalo que los Albora le ocultan a Alya

Con el peligro de que Ecmel intente quitarle a su pequeño, ¿qué hará la doctora con esta información?

La promesa más madura de Cihan a un Kaya destrozado por amor: "Saldaremos esa deuda”
En tierra lejana | 15 de junio

La promesa más madura de Cihan a un Kaya destrozado por amor: "Saldaremos esa deuda”

Los dos hermanos se han sincerado mirando al horizonte de Mardin después de que Kaya rompiera con Zerrin en la puerta de su peor enemigo.

El golpe más bajo de Sadakat a Cihan para frenar a Nare: "¿Tú dejaste que Alya se divorciara?"

El golpe más bajo de Sadakat a Cihan para frenar a Nare: "¿Tú dejaste que Alya se divorciara?"

"Conmigo no vas a jugar": Kaya rompe con Zerrin delante de Demir y tira el anillo al suelo

"Conmigo no vas a jugar": Kaya rompe con Zerrin delante de Demir y tira el anillo al suelo

Alya se enfada con Cihan, incapaz de aceptar sus sentimientos: "¿De qué más voy a enterarme?"

Alya se enfada con Cihan, incapaz de aceptar sus sentimientos: "¿De qué más voy a enterarme?"

Publicidad