Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”

A Beatriz no le ha sentado nada bien que Gabriel rechazara su propuesta de marcharse de Toledo junto a Juanito y ha decidido tomarse la justicia por su mano: ¡le ha escrito una carta a Begoña en la que confiesa la bigamia de Gabriel!

En ese momento, el director de la perfumería ha entrado al cuarto de Juanito para disculparse por las duras palabras que dijo ayer: “Estaba muy nervioso”.

No contento con esta disculpa, Gabriel también le ha aclarado que no puede marcharse de Toledo hasta que acabe con Damián, as que le ha pedido que se quede a su lado: “Eres la mujer a la que quiero”.

Aunque Beatriz se ha mostrado impasible ante el perdón de Gabriel, lo cierto es que estas palabras han calado por completo en la joven, que ha vuelto a ilusionarse por formar una familia junto a él y ha terminado por romper la carta que había escrito a Begoña.

¿Será cierto lo que ha dicho el director de la perfumería o es una artimaña para evitar que Beatriz cumpla con su amenaza?

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