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Capítulo 577 de Sueños de libertad; 8 de junio: Digna sorprende a Cloe con una oferta inesperada

Ante la intención de los De la Reina de comenzar de cero, la mujer de Damián ha ofrecido a la francesa quedarse en Toledo y formar parte de este nuevo proyecto.

Digna sorprende a Cloe con una oferta inesperada

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Los De la Reina han propuesto a Félix vender sus acciones a Brossard a cambio de conseguir la infraestructura de Toledo. Al abogado de Brossard le ha parecido una buena idea. ¿Aceptará también el francés?

Mientras, Digna ha tratado de convencer a Cloe para que se quede en Toledo y forme parte del nuevo proyecto de los De la Reina. ¿Aceptará la joven esta propuesta o seguirá ilusionada con Nueva York?

Además, ¡Don Agustín ha descubierto que los Salazar tienen la intención de marcharse a Marruecos! Ante esto, el párroco tomará una terrible decisión, ¿de qué se tratará?

En otro orden de cosas, Salva ha recibido la noticia de la muerte del Gorito, lo que le ha dejado destrozado. Además, ¡Pablo ha ordenado el revoque inmediato de la licencia de la cantina, ¡que por fin ha vuelto a llenarse de operarios que se han disculpado con Salva!

Mientras, Paula ha sufrido un terrible desmayo a consecuencia de las duras condiciones de su trabajo. Afortunadamente, Manuela ha estado allí para socorrerla.

¡Federico y Eduardo han acercado posturas! El hermano del chófer le ha propuesto salir a tomar algo juntos y Eduardo ha aceptado. ¿Podrán superar las rencillas del pasado?

Finalmente, Begoña ha pedido ayuda a Andrés para obtener las fotos que prueban el adulterio de Gabriel y María y ha amenazado a su marido con denunciarle si la obliga a marcharse a París.

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