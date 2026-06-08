Paula se desmaya en la pensión tras enfermar gravemente y desata el pánico en Manuela

Tras ser despedida de la casa de los De la Reina, Paula tuvo que marcharse a una pensión y recibir la reprimenda de Don Agustín, quien le ofreció un trabajo en un convento que le ha llevado a vivir una situación precaria.

Y es que, las malas condiciones en las que vive han llevado a la joven a enfermar gravemente de gripe, pero afortunadamente, Manuela ha acudido a su pensión para cuidar de ella hasta que se recupere.

Paula, a pesar de la grave situación en la que se encontraba, se ha mostrado dispuesta a ir a trabajar y a pesar de la insistencia de la gobernanta para que se quedara en la cama se ha levantado para ir al convento: “Tengo que ir a trabajar”.

Sin embargo, antes de que la gobernanta pudiera reaccionar, la joven sufrió un fuerte desmayo que ha despertado las alarmas en Manuela, quien, presa del pánico, trató de que la joven recuperara la consciencia: “Paula, no me asustes, no me hagas esto”, sollozó la asistenta de los De la Reina.

Sin duda alguna, Paula está atravesando su peor momento tras su llegada a Toledo. ¿Correrá peligro la vida de la joven o todo habrá quedado en un susto?

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