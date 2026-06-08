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Capítulo 577

Begoña amenaza a Gabriel con denunciar su infidelidad con María si decide marcharse a París: “No me va a temblar el pulso”

La joven ha conseguido las fotos que prueban su adulterio y no ha dudado en mover ficha con tal de impedir su marcha a la capital francesa.

Begoña amenaza a Gabriel con denunciar su infidelidad con María si decide marcharse a París

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Han sido momentos duros para Begoña, ¡pero por fin ha tomado una decisión que puede cambiar por completo su futuro!

Gabriel le comunicó que se marcharían a París y le dejó claro que no podría oponer a esta decisión, ya que tenía que obedecer a su marido. Sin embargo, Begoña no ha dado su brazo a torcer y ha encontrado la manera de evitar que ella y sus hijos tengan que mudarse a Francia.

La joven pidió a Andrés las fotos que demostraban la infidelidad de Gabriel con María y que podrían servir de prueba en el caso de que denunciara a su marido y, tras conseguirlas…¡no dudó en chantajear a su marido!

Begoña irrumpió en el despacho de Gabriel para darle la peor de sus noticias: “O nos quedamos en Toledo, o te denuncio por adulterio”, le ha dejado claro mientras le enseñaba las fotos de su infidelidad con María.

El director de la perfumería se ha quedado sin palabras y ha tratado de convencer a su mujer de no seguir con este chantaje y mudarse a París.

Sin embargo, Begoña le ha recalcado que es capaz de denunciarlo y que prefiere un escándalo a marcharse con él a Francia: “Esta vez no me va a temblar el pulso”, ha concluido la joven antes de marcharse, dejando a Gabriel entre la espada y la pared. ¿Accederá a su chantaje?

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