Begoña pide a Andrés las fotos que prueban la infidelidad de Gabriel y María: "Estoy dispuesta a llegar hasta el final”

¡Begoña está al límite! Desde que Gabriel le comunicó su decisión de trasladarse a París con ella y sus hijos, la joven está tratando de impedir que su marido vuelva a salirse con la suya, ¡y ha encontrado la manera de conseguirlo!

La enfermera sabe que Andrés aún conserva las fotos que prueban el adulterio de Gabriel y María, así que ha acudido en su ayuda para usarlas como un as bajo la manga y chantajear a Gabriel.

La enfermera le ha explicado la situación al hijo de Damián y, después ha ido directa al grano: “¿Sigues teniendo las fotos que demostraban que Gabriel me fue infiel con María?”

Andrés se ha quedado sin palabras ante esta propuesta y ha tratado hacerla recapacitar, pero Begoña no ha dado su brazo a torcer: “Si no cambia de idea, estoy dispuesta a llegar hasta el final”.

Y es que, la joven no va a dejar que Gabriel separe a Julia de su familia y está dispuesta a hacer lo que sea por lograrlo.

Finalmente, Andrés, tras asegurarse de que ese es el deseo de Begoña, ha accedido a darle las fotos con las que chantajear al director de la perfumería. ¿Se atreverá Begoña a hacerlo?

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