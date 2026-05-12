Capítulo 558 de Sueños de libertad; 12 de mayo: Don Agustín sospecha que Nieves está detrás de la muerte del padre de Luz

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Claudia y Miguel han tenido un divertido acercamiento… ¡en el que incluso se han tuteado! Y es que la joven agradecerá al médico sus consejos sobre su amistad con Mabel.

Además, Valentina se ha mostrado distante con Andrés tras la terrible acusación que le hizo su madre. Sin embargo, Cloe la ha animado a no dejar que esta situación afecte a su relación

Mientras, Tasio ha acusado a Paula de no haber hecho nada por evitar que Carmen se enterase de su infidelidad. Además, ha dejado claro a la asistenta que hará todo lo posible por recuperar a su mujer. ¿Lo conseguirá?

En otro orden de cosas, Digna ha pedido ayuda a Gabriel para negociar con un cliente… ¡Y él ha aceptado!

Además, Don Agustín ha hecho un descubrimiento sobre Nieves que puede poner contra las cuerdas su futuro … ¡Sabe que trabajó para el doctor Giralt y que es amiga de Luz! ¿Sospechará que ayudó a morir al padre de la médica?

Finalmente, el inhalador de Gorito fue encontrado en los camiones y el joven ha confesado a Salva que él es uno de los autores del robo. ¿Encubrirá el cantinero a su amigo o se lo contará a los De la Reina?

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