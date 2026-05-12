Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 558 de Sueños de libertad; 12 de mayo: Don Agustín sospecha que Nieves está detrás de la muerte del padre de Luz

El párroco ha atado cabos cuando Miguel le ha contado que su madre rabajó para el doctor Giralt.

Don Agustín sospecha que Nieves está detrás de la muerte del padre de Luz

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Claudia y Miguel han tenido un divertido acercamiento… ¡en el que incluso se han tuteado! Y es que la joven agradecerá al médico sus consejos sobre su amistad con Mabel.

Además, Valentina se ha mostrado distante con Andrés tras la terrible acusación que le hizo su madre. Sin embargo, Cloe la ha animado a no dejar que esta situación afecte a su relación

Mientras, Tasio ha acusado a Paula de no haber hecho nada por evitar que Carmen se enterase de su infidelidad. Además, ha dejado claro a la asistenta que hará todo lo posible por recuperar a su mujer. ¿Lo conseguirá?

En otro orden de cosas, Digna ha pedido ayuda a Gabriel para negociar con un cliente… ¡Y él ha aceptado!

Además, Don Agustín ha hecho un descubrimiento sobre Nieves que puede poner contra las cuerdas su futuro … ¡Sabe que trabajó para el doctor Giralt y que es amiga de Luz! ¿Sospechará que ayudó a morir al padre de la médica?

Finalmente, el inhalador de Gorito fue encontrado en los camiones y el joven ha confesado a Salva que él es uno de los autores del robo. ¿Encubrirá el cantinero a su amigo o se lo contará a los De la Reina?

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Carmen confirma la peor de sus sospechas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen confirma la peor de sus sospechas sobre Tasio

Sadakat reacciona al protagonismo de Alya y reafirma su poder

“La señora Albora soy yo”: Sadakat reacciona al protagonismo de Alya y reafirma su poder

Don Agustín sospecha que Nieves está detrás de la muerte del padre de Luz

Capítulo 558 de Sueños de libertad; 12 de mayo: Don Agustín sospecha que Nieves está detrás de la muerte del padre de Luz

Salva acorrala a Gorito y lo presiona para que se entregue por el robo de los camiones
Capítulo 558

“No me tomes por tonto”: Salva acorrala a Gorito y lo presiona para que se entregue por el robo de los camiones

Digna y Gabriel se ven obligados a unir sus fuerzas para salvar la perfumería
Capítulo 558

Digna y Gabriel se ven obligados a unir sus fuerzas para salvar la perfumería: “Es una tregua que los dos necesitamos”

Paula se defiende después de que Tasio la acuse de haber roto su matrimonio
Capítulo 558

Paula se defiende después de que Tasio la acuse de haber roto su matrimonio: “No soy un monstruo, solo me he enamorado”

Los jóvenes han protagonizado una triste discusión después de que Carmen se enterase de su aventura.

Mabel y Salva dan otra oportunidad al amor tras recibir la bendición de Claudia
Capítulo 558

Mabel y Salva dan otra oportunidad al amor tras recibir la bendición de Claudia: “Merecemos estar juntos”

Los jóvenes se han reconciliado y se han dado una segunda oportunidad después de una impulsiva ruptura.

“Es el mismo error de siempre”: Esme se niega a que Seyran y Ferit vuelvan a estar juntos

“Es el mismo error de siempre”: Esme se niega a que Seyran y Ferit vuelvan a estar juntos

Kaya se enfrenta a todos para impedir que Zerrin se case

Esta noche, en En tierra lejana: Kaya se enfrenta a todos para impedir que Zerrin se case

Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

“Mamá te quiere”: Fidan intenta consolar a Zerrin ante una boda que ya no tiene vuelta atrás

Publicidad