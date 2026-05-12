Digna y Gabriel se ven obligados a unir sus fuerzas para salvar la perfumería: “Es una tregua que los dos necesitamos”

Que la perfumería Brossard De la Reina no está atravesando su mejor momento no es ningún secreto. El robo de los camiones ha hecho que dos clientes rompan sus contratos con la perfumera, teniendo que indemnizarles.

Ante esta terrible situación, Damián ha pedido a su mujer que no se deje amedrentar por Gabriel y la ha animado a luchar por la empresa… ¡Y así ha sido!

La matriarca de los De la Reina-Merino ha entrado en el despacho de Gabriel con una propuesta clara, unir fuerzas para convencer a estos clientes de que no prescindan sus contratos. ¡Le ha pedido que le acompañe a esta importante reunión!

Y aunque, el director no termina de fiarse de esta propuesta, Digna le ha dejado claro que es la única forma de sacar a flote la empresa: “No me agrada pedirte esto, pero es la única solución; o aunamos fuerzas o nos hundimos”.

La Merino ha continuado insistiendo al director de la empresa en que la acompañe a esta reunión…¡y ha terminado aceptando!

“En los momentos críticos es fundamental contar con la familia”, ha ironizado Digna antes de marcharse. ¿Podrán salir juntos de esta crisis o será todo en vano?