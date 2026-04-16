Capítulo 541 de Sueños de libertad; 16 de abril: Salva se disculpa con Claudia por haber herido sus sentimientos

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Beatriz le ha confesado a Álvaro que Pelayo ha descubierto su verdadera identidad y que está dispuesto a contárselo a Begoña. ¡Álvaro ha prometido hacerse cargo de este asunto!

Además, la madre de Juanito le ha propuesto a la joven trabajar en su casa como interna y Beatriz… ¡ha aceptado! ¿Será este un paso más en su chantaje a Gabriel?

En otro orden de cosas, Paula y Tasio han vuelto a acercar posturas cuando el hijo de Damián se ha encontrado a la joven en el parque llorando desconsoladamente.

Mientras tanto, Salva ha podido reencontrarse con Claudia, a quien ha pedido disculpas por no haberse dado cuenta de los sentimientos de la joven hacia él. ¿Qué pasará cuando descubra que está enamorado de Mabel?

Por otro lado, Pelayo ha llamado a Darío para confesarle que cada vez le duele más seguir mintiendo a Marta. Sobre todo, después de ver la ilusión de su mujer al reconocer la firma de Fina en una fotografía. ¿Le contará la verdad a la joven?

Finalmente, Digna ha agradecido a Damián haberle escrito la carta a Julia y que en ella solo hable de su abuela. Por su parte, el patriarca de los De la Reina ha prometido a su esposa seguir luchando para que Julia no se aleje de ella.

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