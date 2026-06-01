Seyran, ante la decisión más difícil de su vida: ¿merece la pena arriesgarlo todo por darle un hijo a Ferit?

Durante una visita muy tensa al médico, Seyran ha querido saber qué le depara el futuro. "Mi enfermedad puede volver, pero también puedo quedarme embarazada", ha dicho ilusionada. Pero luego ha hecho la pregunta que más le inquieta: "¿Podré vivir lo suficiente si me pongo enferma otra vez?".

La doctora ha intentado ser prudente y no le ha dado una respuesta clara, pero a Seyran le ha dado igual: ella está dispuesta a correr cualquier riesgo. Su madre y su hermana, muertas de miedo al pensar que pueden perderla, han intentado intervenir, pero Seyran ha exigido que se fueran para hablar a solas.

Ahora, su familia está en un aprieto. ¿Deben contarle la verdad a Ferit? Suna y su madre lo tienen claro: no pueden callar más. "Ferit no querrá un hijo si sabe que ella puede ponerse enferma", ha pensado Suna, confiando en que el amor que siente por Seyran sea lo primero.

Seyran se ha quedado sola frente a su destino. ¿Se atreverá a perseguir su sueño de ser madre sabiendo que eso podría ser su sentencia de muerte, o el miedo a dejar a Ferit solo podrá más que sus ganas de formar una familia?

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