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Capítulo 541

Pelayo llama a Marta, decidido a revelar por fin la verdad sobre la marcha de Fina: "Tengo que contarte algo importante"

Aunque el político llegó a Toledo con esa misma intención, no se había atrevido hasta entonces a dar el paso.

Pelayo llama a Marta decidido a revelar la verdad sobre la marcha de Fina

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Pelayo regresó a la colonia con un objetivo claro: contarle a Marta la verdad sobre la marcha de Fina a Argentina. Sin embargo, la realidad es que el político no ha tenido el valor de hacerlo, hasta que una profunda conversación con Andrés le ha abierto los ojos.

Durante todo este tiempo, Pelayo se ha autoengañado creyendo que Marta podría olvidarse de su exnovia, pero Andrés le ha dado un golpe de realidad: “Entre Marta y Fina había una magia que jamás se puede superar”.

Y aunque el hijo de Damián sueña con volver a ver a su hermana enamorada, es consciente de que es una misión imposible y que, mientras tanto, deben cuidarla entre todos.

Las palabras de su cuñado han dejado huella en Pelayo, que, sin pensárselo dos veces ha llamado a Marta para anunciarle que tiene algo importante que contar, pero prefiere hacerlo por la noche.

La joven De la Reina merece saber la verdad sobre su ruptura con Fina y parece que ha llegado el momento de conocerlo. ¿Se atreverá Pelayo a confesárselo?

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