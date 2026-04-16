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Capítulo 541

Beatriz deja en manos de Álvaro su asunto con Pelayo, aunque desconfía de él: “Esta vez no puedes meter la pata”

El futuro de la exmujer de Gabriel depende de que el político no le cuenta la verdad a Begoña, así que Álvaro le ha prometido que eso no sucederá.

Beatris deja en manos de Álvaro su asunto con Pelayo

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A pesar de que su estancia en Toledo pende de un hilo, Beatriz no puede estar más emocionada por instalarse en la casa familiar de Gabriel y se lo ha contado a Álvaro con la mayor de las ilusiones.

Sin embargo, él ha sido más cauto y le ha recordado que aún tiene un problema muy importante que solucionar: ¡como Pelayo le cuente la verdad a Begoña se les acaba el chollo!

La joven es consciente de que tiene que pararle los pies al marido de Marta, pero ha confesado que aún no ha encontrado la manera de hacerlo.

En ese momento, Álvaro ha prometido a su novia que se ocupará de Pelayo y que lo hará de una forma discreta: “Seguro que ese chupatintas guarda un cadáver en el armario como buen político”.

Finalmente, la niñera ha optado por dejar este asunto en manos de Álvaro, no sin antes advertirle de que no puede meter la pata como ya hizo en México. ¿Encontrará la manera de hacer que Pelayo no confiese la verdad?

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