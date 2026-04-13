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Capítulo 538

¡Momento incómodo! Claudia se lanza y besa a Salva, pero él la rechaza y confiesa que está enamorado de otra

Cuando el cantinero le ha contado que le gusta una mujer y la joven se ha declarado, pensando que se refería a ella.

Claudia y Salva en Sueños de libertad

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María Sicilia Fernández
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En su plan de conquistar a Salva, Claudia le ha invitado a uno de los restaurantes más famosos (y caros) de Toledo y lo han pasado espectacular. Sin embargo, a su regreso han protagonizado uno de los momentos más incómodos de su peculiar amistad.

El cantinero se ha abierto a la joven y ha confesado que está empezando a sentir algo por una mujer y… ¡Claudia se ha dado por aludida!

Salva ha confesado que tiene miedo de que ese amor no sea correspondido. Claudia, pensando que se trataba de ella, le ha dejado claro que también siente lo mismo: “Ya te digo yo que esa persona está esperando a que des el primer paso”.

Sin embargo, el cantinero no estaba entendiendo lo que la dependienta estaba insinuando, ¡hasta que la joven se ha lanzado a besarle!

Rápidamente, Salva se ha apartado y le ha dejado claro que lo que siente por ella solo es una amistad, lo que ha provocado la reacción más incómoda y vergonzosa de la joven.

Tras este incidente, el joven ha intentado arreglarlo bañando en elogios a Claudia, pero ella ha huido, dejándolo con la palabra en la boca. ¿Qué pasará cuando se entere de quién es la mujer de la que está enamorado?

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