Beatriz acepta trabajar como interna en casa de Begoña y da un paso de gigante en su chantaje a Gabriel

Begoña ha encontrado en Beatriz un refugio y un apoyo, no solo para el cuidado de sus hijos, también para sobrellevar un matrimonio en el que no es feliz.

La mujer de Gabriel no sabe la realidad que esconde la misteriosa “Antonia”, así que ha tomado una peligrosa decisión… ¡y le ha ofrecido trabajar como interna en su casa!

Una propuesta que Beatriz ha aceptado sin pensárselo, pues es la mejor excusa para colarse, esta vez de lleno, en la casa y en la vida de Gabriel, quien aún no es consciente del paso gigante que ha dado su exmujer. ¿Cómo reaccionará el director cuando se entere?