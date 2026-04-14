Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 539

"Mereces una vida llena de amor”: Julia rompe a llorar tras leer la carta de Damián...¿perdonará a su abuelo? 

Manuela ha leído a la pequeña la carta que su abuelo le ha escrito y no ha podido contener su emoción.

Julia rompe a llorar tras leer la carta de Damián

Publicidad

Después de que Manuela prometiera a Damián que haría llegar a Julia la carta que le escribiera, el patriarca de los De la Reina se ha animado y la asistenta ha cumplido su promesa.

La veterana ha aprovechado un momento de intimidad en el salón para leer la epístola que su abuelo había escrito a Julia: “Comprendo que no puedas perdonarme, aunque me duela en el alma”.

Sin embargo, el verdadero motivo por el que Damián ha escrito la carta es para pedir a su nieta que no pague con Digna su decepción: “Tu abuela te ha dado el mayor ejemplo de perdón y de amor y tú la rechazas. ¿De verdad no la echas de menos?”.

En esta emisiva, el fundador de la perfumería ha pedido a la hija de Begoña que reconsidere la situación y que aparque el odio que siente ahora mismo por sus abuelos: “El odio es el camino a la infidelidad y tú mereces una vida llena de amor”.

Después de escuchar estas emotivas palabras, la pequeña ha roto a llorar en los brazos de Manuela, a quien ha confesado no saber qué hacer. ¿Terminará perdonando a Damián?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Julia rompe a llorar tras leer la carta de Damián

"Mereces una vida llena de amor”: Julia rompe a llorar tras leer la carta de Damián...¿perdonará a su abuelo? 

Beatriz se insinúa ante Gabriel

"No deseas a Begoña con la pasión con la que me deseas a mí": Beatriz se insinúa a Gabriel y pone en duda su matrimonio

7

¡Guerra en la mansión! Cihan defiende el divorcio de Nare ante Sadakat

El angustioso error de Seyran que termina en un abrazo con Ferit
Capítulo 81

El angustioso error de Seyran que termina en un abrazo con Ferit

vlcsnap-2026-04-07-18h04m50s553
Avance | En tierra lejana

La última voluntad de Boran cae en las manos equivocadas, ¿conseguirá Mine echar a Alya de la mansión?

5
En tierra lejana | 13 de abril

Alya pone a Cihan contra las cuerdas tras pillarlo en una actitud sospechosa con Mine

La doctora ha pillado a su marido hablando a solas con Mine y ha estallado al creer que su compañera es en realidad una informante que le cuenta todos sus pasos.

6
En tierra lejana | 13 de abril

Mine revela el motivo oculto por el que jamás traicionará a Cihan ante Alya

La amante de Cihan ha conseguido ganarse la confianza de la doctora con una historia muy emotiva. Mine le ha ocultado su verdadera relación con el líder del clan y se ha hecho pasar por una mujer agradecida.

4

“Lo hago porque te quiero”: Sadakat utiliza el juego sucio de Özkan para pisotear el honor de su hija

3

El golpe más bajo: Özkan cruza todos los límites y culpa a Nare de haber abortado

2

“¡Come del suelo!”: la humillación de Ecmel a Kaya termina en una brutal pelea

Publicidad