"Mereces una vida llena de amor”: Julia rompe a llorar tras leer la carta de Damián...¿perdonará a su abuelo? 

Después de que Manuela prometiera a Damián que haría llegar a Julia la carta que le escribiera, el patriarca de los De la Reina se ha animado y la asistenta ha cumplido su promesa.

La veterana ha aprovechado un momento de intimidad en el salón para leer la epístola que su abuelo había escrito a Julia: “Comprendo que no puedas perdonarme, aunque me duela en el alma”.

Sin embargo, el verdadero motivo por el que Damián ha escrito la carta es para pedir a su nieta que no pague con Digna su decepción: “Tu abuela te ha dado el mayor ejemplo de perdón y de amor y tú la rechazas. ¿De verdad no la echas de menos?”.

En esta emisiva, el fundador de la perfumería ha pedido a la hija de Begoña que reconsidere la situación y que aparque el odio que siente ahora mismo por sus abuelos: “El odio es el camino a la infidelidad y tú mereces una vida llena de amor”.

Después de escuchar estas emotivas palabras, la pequeña ha roto a llorar en los brazos de Manuela, a quien ha confesado no saber qué hacer. ¿Terminará perdonando a Damián?