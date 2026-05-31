La vida de Abidin da un vuelco tras la inesperada reaparición de su madre

Mientras conducía de camino a la mansión, un coche se ha cruzado en su trayecto, obligándole a frenar bruscamente. Indignado, Abidin ha bajado de su vehículo dispuesto a pedir explicaciones, pero se ha encontrado con una mujer que lo miraba de una forma muy especial.

Al bajar del coche, ella no ha aguantado más: con lágrimas en los ojos, ha soltado la bomba que ha dejado a Abidin en shock: "Soy Çiçek. Soy tu madre". Aunque al principio él no ha querido creerle, ella no ha dejado lugar a dudas. Solo tenía un objetivo: "Te lo voy a contar todo, hijo. Pero déjame abrazarte primero".

¿Qué secretos han separado a esta mujer de su hijo durante tanto tiempo? ¿Es Çiçek la pieza que faltaba en el gran rompecabezas de los Korhan? Abidin se encuentra ahora ante una encrucijada: descubrir quién es realmente o huir de su pasado.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas