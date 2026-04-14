Mabel confiesa a Valentina que está enamorada de Salva: “No quiero hacer daño a Claudia”

Mabel no para de darle vueltas a la confesión que Salva le hizo a Claudia. La pequeña de los Salazar está convencida de que ella es la mujer de la que está enamorado su jefe, pero no quiere contárselo a su amiga.

Y aunque la joven ha tratado de esquivar este tema, no ha podido evitar que Valentina le preguntara por la identidad de la misteriosa joven que ha robado el corazón del cantinero.

Finalmente, Mabel se ha dado por vencida y ha confesado a la dependienta que se trata de ella: “Intenté que Claudia no se declarara, pero no me hizo caso y ahora estoy en medio de mi jefe y mi amiga”.

Además, ha intentado disimular sus sentimientos hacia Salva, pero Valentina se ha dado cuenta de que la joven también siente algo por él: “¡A ti también te gusta él!", se ha sorprendido.

Mabel ha intentado negárselo, pero en el fondo sabe que está enamorada de él. Sin embargo, lo que más le preocupa ahora a la joven es evitar que Claudia se entere de ello. ¿Lo conseguirá?