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Capítulo 88

Halis entrega el poder a Ferit mientras la mansión puede perderse para siempre

Halis entrega el poder a Ferit mientras la mansión puede perderse para siempre

Una nueva vida

Halis entrega el poder a Ferit mientras la mansión puede perderse para siempre

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La mansión Korhan ha vivido un momento para la historia. Ante la mirada de todos, Halis ha apartado a su hijo Orhan y ha elegido a Ferit como el nuevo señor de la casa. Con mucha alegría, le ha puesto un anillo muy especial.

"Esto es tuyo ahora", ha declarado mientras le explicaba el significado del árbol del plátano tallado en la joya: un símbolo de resistencia y unión. El abuelo le ha recordado a Ferit que, desde ese momento, su deber es proteger las ramas de la familia y evitar que las tormentas las dispersen. Un discurso lleno de orgullo que ha dejado a Orhan destrozado, obligado a contener las lágrimas al ver cómo su padre lo invalidaba públicamente.

Pero Ferit no ha podido disfrutar ni un segundo del momento. Ha sentido cómo el anillo le quemaba en el dedo. Mientras Halis se deshacía en elogios hacia él, creyendo que ha salvado la economía familiar con la supuesta venta de unas joyas, la realidad es que Ferit ha empeñado la mansión para conseguir el dinero. Si su plan falla, toda la familia terminará en la calle.

Para colmo, la amenaza de la madre de Abidin está cada vez más cerca. ¿Cuánto tardará en darse cuenta el patriarca de que el anillo que le ha entregado a su nieto podría ser lo último antes de perderlo todo?

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