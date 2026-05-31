La trampa de Betül se vuelve contra ella: Orhan sabe la verdad y la obliga a callar.

¡Se acabó el juego! Después de semanas de dudas, Orhan ha tenido el valor de hacerse una prueba de ADN en secreto. Los resultados no dejan lugar a dudas: el bebé que espera Betül no es suyo. ¡Un golpe durísimo que lo cambia todo!

Ella ha intentado excusarse, pero Orhan le ha dejado claro que ya no hay espacio para sus engaños. Sin embargo, en lugar de expulsarla de la mansión o enfrentarse a su padre, ha hecho algo inesperado. Tras ser humillado por Halis delante de toda la familia, Orhan está hundido y ha decidido que esta mentira será su mejor arma.

"Nadie sabrá que este niño no es hijo mío", ha ordenado. El Korhan ha preferido guardar el secreto antes que volver a mirar a la cara a su padre y admitir un nuevo fracaso. Para él, mantener la farsa del embarazo de Betül es su salida para proteger su dignidad.

Ahora, la mujer que pretendía usar al bebé para escalar posiciones en la mansión se encuentra bajo el mando de Orhan. ¿Podrá el padre de Ferit aguantar esta farsa durante mucho tiempo sin que la verdad salga a la luz, o este secreto terminará por consumirlo por completo?

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