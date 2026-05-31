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Capítulo 88

Ferit responde a la gran pregunta sobre Seyran sin sospechar la verdad que esconde Suna

Suna ha puesto a prueba el amor de Ferit y el resultado no puede ser más emotivo. Lo que el joven Korhan no imagina es que su respuesta ha sido una prueba de fuego.

Una nueva vida

Ferit responde a la gran pregunta sobre Seyran sin sospechar la verdad que esconde Suna

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Suna se ha mostrado muy tensa durante su charla con Ferit. La joven, que sigue callándose el terrible diagnóstico médico de Seyran, ha querido poner a prueba el compromiso del joven Korhan. Con la excusa de hablar sobre el futuro y las responsabilidades familiares, Suna le ha planteado un dilema: "¿Qué harías si la mujer que quieres no pudiera quedarse embarazada y te condenaran a elegir entre ser padre o romper con ella?".

Ferit, ajeno a que esa pregunta tiene nombre y apellido, ha respondido desde el corazón. "Lo sentiría mucho, pero dedicaría mi vida a que Seyran siempre fuera feliz", ha confesado. Para Ferit, la vida junto a Seyran es su prioridad, incluso si el destino les impide formar una familia.

Sin embargo, Suna no se ha quedado satisfecha con la respuesta y ha intentado disimular su angustia. Mientras Ferit la ha animado a pensar en positivo y le ha asegurado que ella será una gran madre en el futuro, Suna ha sido incapaz de contarle la verdad.

El ambiente en la mansión está cargado de secretos. Ferit cree estar viviendo su momento de gloria como "señor de la casa", pero todavía no sabe cuántos problemas le vienen encima.

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