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Capítulo 528 de Sueños de libertad; 27 de marzo: Nieves, clave en el adiós de Alberto ante la imposibilidad de Luz

La doctora Borrell se ha visto incapaz de cumplir con la última voluntad de su padre, así que la enfermera ha asumido el riesgo.

Nieves, clave en el adiós del padre de Luz

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María Sicilia Fernández
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

El artículo difamatorio que Gabriel ha preparado sobre Damián ha salido a la luz y ya ha surtido efecto, ¡el fundador de la perfumería ya ha perdido su primer cliente!

Al patriarca de los De la Reina no le ha sentado nada bien que se le acuse de apropiarse de una herencia que era de su hermano y se ha enfrentado a Gabriel. ¿Conseguirá que retiren este artículo?

En otro orden de cosas, las chicas de la tienda le han comunicado a Pablo que rechazan su propuesta laboral y le han advertido que muchas trabajadoras están decididas a marcharse de la empresa. ¿Servirá este aviso para lograr un aumento de sus salarios?

Además, el plan de Beatriz ha salido tal y como esperaba. Después de provocar el accidente que ha puesto en peligro la vida de Juanito, la exmujer de Gabriel ha convencido a Begoña de que ella debe ser la niñera de su hijo. ¡La cara de Gabriel al enterarse ha sido un poema!

Por otro lado, Valentina ha vivido momentos llenos de angustias después de haber sido incomodada por Álvaro. Y es que, el transportista le ha hecho recordar el infierno que vivió cuando la joven estaba con su exnovio. Tras este incidente, Andrés ha puesto en su sitio al novio de Beatriz y le ha amenazado con despedirle si vuelve a repetirse.

Finalmente, Luz, con ayuda de Nieves, ha cumplido la última voluntad de su padre, quien le ha querido agradecer su valentía y le ha pedido que sea feliz.

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Series

Nieves, clave en el adiós del padre de Luz

Capítulo 528 de Sueños de libertad; 27 de marzo: Nieves, clave en el adiós de Alberto ante la imposibilidad de Luz

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