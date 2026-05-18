El regalo de Cihan Deniz que acerca de nuevo a Cihan y Alya: "¡Qué bonito, mi vida!"

Un pequeño gesto ha logrado calmar las aguas en la mansión tras la tormenta de reproches. A pesar de que el ambiente sigue muy crispado y de que Alya no termina de creerse las explicaciones de Cihan sobre sus supuestos líos, el amor que ambos sienten y que se niegan a admitir ha salido a flote gracias a la inocencia de su hijo.

Cihan Deniz ha interrumpido la tensión de sus padres para entregarle a Alya el regalo más especial de su cumpleaños. El pequeño ha entrado en la habitación con una sorpresa que ha dejado a Alya sin palabras: un cuadro con una foto de los tres juntos. "Tengo un regalo para ti, mamá", ha anunciado.

Al ver la imagen de la familia unida, Alya se ha emocionado y ha abrazado a su hijo mientras buscaban juntos el rincón perfecto para poner el retrato. Este regalo ha servido para recordarles que, por encima de todo, existe un vínculo que todavía los mantiene unidos.

Aunque Cihan ha intentado ocultar sus sentimientos, ver la felicidad de Alya con el detalle de su hijo lo ha desarmado. Por un momento, las mentiras han quedado en un segundo plano para dar paso a una estampa familiar que demuestra que, aunque les cueste aceptarlo, siguen siendo un equipo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas