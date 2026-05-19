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En tierra lejana | 18 de mayo

"No hay vuelta atrás": Kaya confirma el secuestro de Zerrin y desata el pánico de Cihan

Tras secuestrar a Zerrin, el joven le ha confirmado a Cihan que su decisión es firme. A pesar de los ruegos para que dijera dónde están, Kaya ha dejado claro que no hay vuelta atrás.

"No hay vuelta atrás": Kaya confirma el secuestro de Zerrin y desata el pánico de Cihan

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Después de que Fidan, Sahin y un Sedat fuera de sí se hayan presentado en la casa exigiendo el regreso de la novia, Cihan ha logrado ponerse en contacto con su hermano para intentar frenar lo que ya parece una tragedia inevitable. Sin embargo, la respuesta de Kaya ha sido un jarro de agua fría para todos: ha confirmado que tiene a Zerrin y que no piensa dar marcha atrás.

Cihan ha llamado a su hermano con el corazón en un puño, consciente de que la vida de ambos corre peligro tras el plantón en el altar. "Dime dónde estáis e iré a buscaros", le ha suplicado con la esperanza de mediar antes de que la sangre llegue al río, pero Kaya le ha cortado cualquier vía de escape. El joven ha dejado claro que la suerte está echada y ha colgado el teléfono, dejando a Cihan con el miedo en el cuerpo y con la certeza de que algo malo va a pasar.

Kaya se llevó a Zerrin antes de su boda y ahora están escondidos en una casa. Aunque ambos se quieren, el terror se ha apoderado de su prima, que no ha dejado de llorar durante por miedo a las represalias de su familia. Ahora, con los enemigos en la puerta de los Albora, la guerra entre las familias ha estallado definitivamente y nadie sabe si conseguirán salir vivos de esta.

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