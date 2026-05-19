Cihan rescata a Alya en plena revuelta y deja clara su autoridad ante todos

La guerra entre las familias ha estado a punto de cobrarse una nueva víctima en la puerta de los Albora. Por orden de Sahin y Demir, decenas de hombres llegados desde Mardin han asaltado la entrada de la mansión con la intención de liarla y meter cizaña. Alya, que salía en ese momento para ir a trabajar al hospital, se ha visto rodeada y acorralada por la multitud, llegando a sentir miedo por su vida.

Sin embargo, Cihan no ha permitido que le rozaran ni un solo pelo. Demostrando lo mucho que la quiere, se ha metido en medio de la muchedumbre para rescatar a su mujer. "Tranquila", le ha dicho para calmarla antes de ponerla a salvo. Cihan ha dejado claro que, a pesar de sus problemas, nunca va a dejar sola a Alya ante el peligro.

Luego, se ha enfrentado a los asaltantes. Los hombres le han reprochado que esté intentando acabar con sus enemigos y han reclamado los derechos de Sahin sobre las tierras, pero Cihan los ha mandado callar. El mayor de los Albora ha dicho que ni Sahin ni nadie tiene poder allí: el único dueño de esas tierras es él mismo y su hermano Kaya. Con este golpe de mando, Cihan ha echado a los provocadores y ha dejado claro quién manda.

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