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En tierra lejana | 18 de mayo

Nare traiciona la confianza de Alya para encubrir la doble vida de Cihan con Mine

Alya ha abierto su corazón a Nare para preguntarle si cree que Cihan ama a otra mujer. Nare ha tenido la oportunidad de contarle la verdad sobre Mine, pero ha elegido proteger a su hermano y seguir con la farsa.

Nare traiciona la confianza de Alya para encubrir la doble vida de Cihan con Mine

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Mientras el destino de Kaya y Zerrin sigue en el aire tras su huida, Alya y Nare han compartido una charla cargada de melancolía sobre el futuro de la familia. Alya, con el corazón en un puño, ha lamentado la suerte de su cuñado y se ha preguntado cómo podrá vivir Kaya sin su Zerrin. "A tu familia no le gustan los finales felices", ha dicho, convencida de que en esa casa el amor siempre termina en tragedia.

La conversación se ha vuelto mucho más personal cuando Alya ha puesto el foco en su matrimonio con Cihan. Recordando las palabras de su marido, la joven ha reconocido que él fue obligado a casarse contra su voluntad, primero con Seida y después con ella. Con la duda instalada en su mente tras los últimos enfrentamientos, Alya le ha preguntado a Nare si cree que Cihan está enamorado de otra persona o si tiene una relación con alguien.

A pesar de que Nare sabe perfectamente que Mine es la amante de Cihan, ha decidido proteger el secreto de su hermano y ha mentido a Alya. "Yo creo que no", ha respondido, dejando a Alya sumida en un mar de dudas mientras el joven Albora sigue ocultando su doble vida.

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