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Capítulo 528

Valentina, en shock, revive su peor pesadilla tras un angustioso encontronazo con Álvaro

Valentina ha vivido uno de los momentos más duros desde su llegada a Toledo y novio de Beatriz ha sido el responsable de ello.

Valentina, en shock por culpa de Álvaro

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María Sicilia Fernández
Publicado:

La joven se encontraba en la tienda cuando el novio de Beatriz ha aparecido dispuesto a comprarle un perfume exclusivo para su pareja. La dependienta, aun con desconfianza, ha accedido a ayudarle temiendo las verdaderas intenciones del hombre.

Mientras que el transportista le pedía consejo para escoger la fragancia de este regalo para su novia, le ha lanzado una retahíla de piropos que han incomodado a la joven: “Eres de las chicas más guapas y el uniforme te sienta como a ninguna”.

El temor de Valentina ha aumentado hasta que el joven la ha llamado “princesa”, el mismo apodo con el que su exnovio la llamaba y que ha provocado en ella numerosas pesadillas.

Esta palabra ha dejado en shock a Valentina, que presa de un ataque de pánico le ha gritado a Álvaro que se marchara. Aunque, afortunadamente, Marta se encontraba cerca para socorrer a la dependienta.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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