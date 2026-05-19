El jueves a las 23:00 horas
El padre de Can le da un ultimátum: "Te irás a Londres"
Tras haberse acostado con Sonia y que esta le echara de su casa, Can ha recibido una orden clara de su padre, irse a trabajar a Londres. No te pierdas ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.
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Sonia se mostro incrédula con la actitud de Can en el Zafiro.
Tras contarle a sus hermanas que se han acostado y que le ha echado de su casa. La empresaria está hecha un lío con el comandante.
Can por su parte va a ver a su padre y este le manda un mensaje muy claro, "te irás a Londres", le dice Ayaz a su hijo.
¿Qué ocurrirá con la pareja? No te pierdas un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.
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