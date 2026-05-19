Kaya y Zerrin se entregan al amor: viven su primera noche juntos mientras todos los buscan

Después de que Zerrin intentara escapar mientras Kaya dormía, con la intención de regresar a casa para mentir y así intentar salvarles la vida a ambos, el joven Albora se ha dado cuenta de sus planes. Lejos de enfadarse, Kaya ha conseguido calmar el miedo de su prima y, entre besos y promesas de un futuro juntos, ambos se han dejado llevar por lo que sienten.

A la luz de la chimenea y resguardados entre mantas, Kaya y Zerrin han pasado su primera noche juntos, entregándose al amor en un momento que marca un antes y un después en su historia. El joven le ha dedicado unas preciosas palabras, asegurando que la querría en cualquier circunstancia, incluso si ella decidiera estudiar o si no quisiera formar una familia tradicional. "Te seguiría amando", le ha confesado mientras se preparan para su boda.

Sin embargo, la felicidad de los amantes pende de un hilo. Mientras ellos sueñan con una vida compartida, sus familias están en pie de guerra y Sedatno piensa perdonar la humillación. ¿Conseguirán escapar de su destino o esta noche de pasión será la última antes de que los encuentren?

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