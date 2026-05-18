Capítulo 562 de Sueños de libertad; 18 de mayo: Salva descubre que Álvaro es el topo de la fábrica

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Beatriz se ha sincerado con Gabriel y le ha confesado que no se ha acostado con él por interés. Sin embargo, el director ha hecho oídos sordos y le ha dejado claro que Begoña es su verdadera mujer.

Mientras tanto, Cloe y Marta tuvieron una emotiva charla en la que le ha confesado que se mudará con Fina a la casita del monte. La fotógrafa también ha querido agradecer a la francesa haber cuidado de Marta, lo que ha dejado rota de dolor a la embajadora de Brossard.

Sin embargo, ya en la intimidad, Fina se ha mostrado preocupada y triste, pero Marta no se ha dado cuenta de ello. ¿De qué se tratará?

En otro orden de cosas, Begoña se ha enfrentado a Don Agustín ante sus sospechas de que Nieves y Luz están detrás de la muerte de Alberto. ¡Tratará de proteger a sus amigas!

Además, Tasio le ha contado a Salva que creen que hay un topo en la empresa y el cantinero no ha tardado en descubrir que se trata de Álvaro. ¿Le contará este hallazgo al hijo de Damián?

Finalmente, Tasio y Paula han protagonizado un encontronazo en el que la joven ha rechazado el dinero que le ha ofrecido el hijo de Damián y le ha dejado claro que su dignidad no se compra.

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