“Todo el mundo creerá que soy un ladrón y un miserable”: Damián se derrumba tras leer el artículo de Gabriel:

¡Malas noticias para Damián! El artículo difamatorio sobre su persona que Gabriel mandó publicar a un conocido periódico ha surtido efecto y ya está causando estragos en el negocio y en la reputación del patriarca de los De la Reina.

Todo ha comenzado cuando el fundador de la perfumería ha recibido la noticia de que un gran cliente ha rescindido su contrato ante una dura información relacionada con Bernardo que ha salido a la luz.

Damián se ha mostrado incrédulo ante la noticia y no estaba entendiendo nada, hasta que Andrés ha entrado con el periódico en el que aparece el famoso artículo, titulado “Damián De la Reina, la fortuna que surgió de un robo”.

El fundador de la perfumería no daba crédito a lo que estaba leyendo y se ha derrumbado frente a Tasio y Andrés, quienes han tratado de consolarle: “Nadie ha dudado nunca de su palabra”. Y es que, los tres están seguros de que el responsable de estas mentiras es Gabriel.

Finalmente, Damián ha decidido no hacer nada al respecto y dejar que pase el tiempo hasta que la gente se olvide, no sin antes jurar venganza contra su sobrino. ¿Quedará todo en una desafortunada anécdota o Gabriel volverá a salirse con la suya?